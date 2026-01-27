¡Se entregó el auto 0 km! Este es el número ganador del tercer sorteo del Mega Sorteo Vacaciones

27 en. 2026 - 15:59 hrs.

Este martes 27 de enero se realizó el tercer sorteo del Mega Sorteo Vacaciones, que entrega distintos y millonarios premios para celebrar en esta época del año.

Este concurso de Lotería y Mega consiste en cuatro sorteos, con los cuales se buscan entregar una alegría a las personas durante la época estival.

Precisamente, esta jornada en La Hora de Jugar se efectuó la entrega de un auto 0 kilómetros junto con un año de bencina gratis.

Este es el número ganador del tercer sorteo del Mega Sorteo de Vacaciones

Precisamente, Joaquín Méndez reveló que el tercer número ganador del Mega Sorteo de Vacaciones es:

708310

Revisa acá el número ganador del primer sorteo.

Revisa acá el número ganador del segundo sorteo.

¿Cómo participar en el Mega Sorteo de Vacaciones?

Para ser parte del Mega Sorteo Vacaciones, existen dos formas de concursar:

A través de Internet: se debe registrar en loteria.cl y megasorteoloteria.cl , donde el cliente debe llenar un formulario con todos los datos solicitados y aceptando los reglamentos para cada juego de Lotería. Asimismo, para poder jugar tendrá que abonar dinero a su cuenta por medio de los distintos medios de pago disponibles.

se debe registrar en y , donde el cliente debe llenar un formulario con todos los datos solicitados y aceptando los reglamentos para cada juego de Lotería. Asimismo, para poder jugar tendrá que abonar dinero a su cuenta por medio de los distintos medios de pago disponibles. En agencias oficiales de Lotería: esta corresponde a la Red de Agencias distribuidas a lo largo del país, autorizadas para la venta de productos de Lotería.

¿Cuándo se realiza el próximo sorteo del Mega Sorteo Vacaciones?

El último sorteo se efectuará en las siguiente fecha:

Sorteo 4: se realizará el 29 de enero de 2026 y el premio corresponderá a $50.000.000. El sorteo será al universo total de números entre el 000.000 y el 999.999.

El sorteo se efectúa durante la emisión del programa La Hora de Jugar de Mega.

Todo sobre La Hora de Jugar