"Simplemente empiezo a sentir algo raro": Lola Melnyck revela detalles del infarto que sufrió en Brasil

27 en. 2026 - 11:50 hrs.

Hace unos días se dio a conocer que la modelo Lola Melnyck, con un recordado paso por Chile, había sufrido un paro cardiaco en Brasil.

La situación, que fue confirmada por su amiga Claudia Schmidt, tomó a todos por sorpresa, ya que Lola ha demostrado a lo largo de los años que es una persona saludable, realizando bastante deporte e intentando mantener una dieta balanceada.

En aquella ocasión, Melnyck, de 43 años, no entregó muchos detalles de lo ocurrido, ya que solo aclaró que se encontraba en buen estado y debía seguir las indicaciones entregadas por los médicos.

Lola Melnyck habla de su infarto

Por lo mismo, ahora conversó con Las Últimas Noticias, donde habló un poco más sobre esta inesperada condición médica que la viene afectando desde hace dos años.

Y es que la modelo ucraniana confesó que el primer episodio fue en Chile, cuando vino a visitar a su exesposo y de la nada sufrió tres desmayos en el mismo día, aunque lo asoció a una posible crisis de pánico.

Sin embargo, los exámenes posteriores revelaron que sufrió un episodio cardíaco y se le pidieron más pruebas, pero ella no se los realizó, y mantuvo el mismo estilo de vida hasta que todo cambió el pasado 16 de enero.

"Simplemente empiezo a sentir algo raro. Dije 'algo está pasando' y no voy a esperar a que pase a algo mayor. Llamé a mi equipo de trabajo, llamaron la ambulancia y ahora sí tuve un infarto (...) En el hospital me estabilizaron, para que no me fuera (a morir), me hicieron todos los exámenes y actuaron rápido", reveló.

Fue así como terminó internada unos días hasta que fue dada de alta y con más exámenes por realizarse, pero aún no se los toma, ya que alega que no tiene tiempo por su trabajo, pero afirmó que tiene un tratamiento que es "provisorio, que no es específico, ya que no sabemos específicamente cuál es la causa".

"Siento que tengo que aprender a vivir, no a sobrevivir, como siempre se hace", cerró.

