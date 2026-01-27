"Por favor, no haga esto": Leonor hará sentida súplica a Vanessa en el capítulo 221 de El Jardín de Olivia

27 en. 2026 - 17:45 hrs.

En el avance del capítulo 221 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) tendrán una reunión de trabajo. Será entonces que la ex de Omar (César Sepúlveda) aprovechará de "aconsejar" sobre el futuro a su joven colega.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) quiere que Jessi se le acerque románticamente por voluntad propia y Riesco es crucial porque debe guiar a la joven hasta los brazos de Walker.

Leonor irrumpirá para salvar el día

Antes de poner el tema sobre la mesa, Leonor (Romina Norambuena) entrará en la oficina y le dirá a Jessica que debe visar unos documentos sobre su contrato, obligándola a salir de la habitación.

El Jardín de Olivia / Mega

Así es como periodista y secretaria se quedarán solas.

"Señorita Vanessa, por favor, no haga esto. Por favor, no se preste a ser cómplice de un abusador", le rogará Leonor.