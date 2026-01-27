Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Por favor, no haga esto": Leonor hará sentida súplica a Vanessa en el capítulo 221 de El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 221 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) tendrán una reunión de trabajo. Será entonces que la ex de Omar (César Sepúlveda) aprovechará de "aconsejar" sobre el futuro a su joven colega.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) quiere que Jessi se le acerque románticamente por voluntad propia y Riesco es crucial porque debe guiar a la joven hasta los brazos de Walker. 

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Leonor irrumpirá para salvar el día

Antes de poner el tema sobre la mesa, Leonor (Romina Norambuena) entrará en la oficina y le dirá a Jessica que debe visar unos documentos sobre su contrato, obligándola a salir de la habitación.

Jessica-Ignacia-Sepúlveda
El Jardín de Olivia / Mega
Ir a la siguiente nota

Así es como periodista y secretaria se quedarán solas.

"Señorita Vanessa, por favor, no haga esto. Por favor, no se preste a ser cómplice de un abusador", le rogará Leonor.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto