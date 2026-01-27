"No me pilló bien": Javiera Díaz de Valdés recuerda drama familiar tras muerte de su exesposo

27 en. 2026 - 14:50 hrs.

Una situación muy delicada vivió Javiera Diáz de Valdés en 2021 cuando su exesposo, Juan Manuel Vial, falleció por un agresivo cáncer.

La actriz y modelo chilena se presentó en el programa "La Última Palabra" de Zapping, donde habló de este episodio de su vida que la marcó profundamente.

Javiera Díaz de Valdés habla de la muerte de su exesposo

"Yo creo que es la primera muerte importante en mi vida. Yo ya me había separado hace un año de él, o sea, se había ido de la casa, estábamos casados igual, pero separados, y fue muy importante para la Rosa (hija de Javiera) también, eso también marca un poco, porque a la Rosa se le murió un padrastro", expresó Díaz de Valdés.

Javiera declaró que en aquellos años se venía saliendo del estallido social, así como la pandemia aún estaba presente, por lo que ella estaba emocionalmente muy mal.

"Yo me había separado, también estaba con una racha de separación de atrás, entonces no me pilló bien (…) Como que perdí un poco el centro. Si no estaba en el centro, ya se disparó para cualquier parte", comentó la actriz.

