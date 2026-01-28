¡Se coló en el live! El divertido momento que vivió Ignacia Antonia junto a su hija

28 en. 2026 - 20:50 hrs.

Ignacia Antonia compartió un divertido momento junto a su hija Amelia, el cual ocurrió en un live de Tik Tok.

La influencer, a través de sus historias, compartió un video subido por una seguidora, de un live que hizo el pasado 12 de enero. En ese espacio, Ignacia estaba conversando relajadamente con sus seguidores, respondiendo preguntas y hablando sobre su día a día, en una dinámica muy cercana que suele mantener con su comunidad digital.

En el video sale ella justamente hablando de su hija, cuando de repente se escucha a Amelia quejándose y segundos después se escuchó algo que no pasó desapercibido: un gas de la bebé que quedó claramente grabado en el live

La reacción de Ignacia

Lejos de incomodarse, Ignacia reaccionó de inmediato con carcajadas, tomándose el momento con humor y naturalidad. Su reacción distendida marcó el tono del instante, transformando lo que podría haber sido un momento incómodo en una escena cotidiana y muy real de la maternidad.

Quienes estaban conectados en ese momento no tardaron en comentar entre risas en el chat de la transmisión. Varios usuarios encontraron la situación tan graciosa que decidieron recortar el clip y compartirlo en redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular entre seguidores que no habían visto el live completo.

