Laura Bozzo adelantará una Asamblea del Fuego que podría cambiar todo en el capítulo 66 de El Internado

28 en. 2026 - 00:35 hrs.

En el avance del capítulo 66 de El Internado, Fran García-Huidobro llegará a la casona para encabezar una nueva Asamblea del Fuego.

La animadora escuchará rumores sobre que el cara a cara estará intenso y le preguntará directamente a Laura Bozzo, quien sorprenderá con su respuesta.

"Esto va a ser una bomba nuclear, van a correr muchos puñales", declarará la abogada peruana.

El Internado

Una entretenida actividad

El amor rondará la casona y algunos participantes se acercarán románticamente, Agustina Pontoriero con Fabio Agostini y Luis Mateucci con Akemi Nakamura.

Finalmente, Fernando Godoy volverá para animar una actividad que él conoce muy bien, los famosos tendrán que actuar como si fueran personajes de Casado con Hijos.