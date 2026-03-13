Akemi Nakamura sentirá celos por cercanía entre Mateucci y Michelle Peint en el capítulo 93 de El Internado

13 mar. 2026 - 00:41 hrs.

En el avance del capítulo 93 de El Internado, Akemi Nakamura manifestará su malestar con Luis Mateucci por estar coqueteando con Michelle Peint.

Y es que la joven venezolana se estará preparando para tomar un baño cuando Luis Mateucci se acercará y le preguntará si necesita ayuda, al mismo tiempo que se preocupará por el uso del agua.

Sin embargo, desde la distancia, Akemi Nakamura estará viendo la interacción entre el argentino y la modelo, desatando sus celos.

El Internado / MEGA

Akemin Nakamura sentirá celos

Precisamente, la colombiana se acercará a Mateucci y le reclamará por estas situaciones que presenció a la distancia, asegurando que Michelle decía que Luis pronto caería con ella.

Ante esto, Mateucci afirmará que es imposible que él caiga. No obstante, Akemi recalcará que ella notó cómo mira a la joven modelo.