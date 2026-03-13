Akemi Nakamura sentirá celos por cercanía entre Mateucci y Michelle Peint en el capítulo 93 de El Internado
En el avance del capítulo 93 de El Internado, Akemi Nakamura manifestará su malestar con Luis Mateucci por estar coqueteando con Michelle Peint.
Y es que la joven venezolana se estará preparando para tomar un baño cuando Luis Mateucci se acercará y le preguntará si necesita ayuda, al mismo tiempo que se preocupará por el uso del agua.
Sin embargo, desde la distancia, Akemi Nakamura estará viendo la interacción entre el argentino y la modelo, desatando sus celos.
Akemin Nakamura sentirá celos
Precisamente, la colombiana se acercará a Mateucci y le reclamará por estas situaciones que presenció a la distancia, asegurando que Michelle decía que Luis pronto caería con ella.
Ante esto, Mateucci afirmará que es imposible que él caiga. No obstante, Akemi recalcará que ella notó cómo mira a la joven modelo.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de