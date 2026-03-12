"Barrió el piso con mis sentimientos": Camila Nash cierra la puerta a Tom Brusse y se lanza contra él
En el capítulo 92 de El Internado, Camila Nash afirmó a sus compañeros que no tiene intenciones de volver con Tom Brusse, ya que el modelo "barrió" el piso con ella.
Precisamente, es Adrián Pedraja quien pregunta a Camila si se enojaron por el tema de los hielos y el jugueteo con Luis Mateucci.
Sin embargo, ella aclaró que no, que ella le había comentado que estaba muy mal después de la llamada a Milo González y se lo había dicho, pero al final de la fiesta vio cómo Tom estaba toqueteándose con Kari Belén.
Camila Nash rompe en llanto
La influencer nacional siguió relatando lo que sintió esa noche y expresó que incluso se puso a llorar en los brazos de Tom Brusse, afirmando que se podían dar otra oportunidad.
No obstante, el modelo se habló con alguien más. "A la primera llama a otra mina, como que ya fue feo, le abrí mi espacio y barrió el piso con mis sentimientos, eso es lo que a mí me duele y que no se lo voy a perdonar", confesó Camila.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Se lo tuve que sacar": Luis Mateucci admite que regaló un anillo a Oriana Marzoli y luego se lo quitó
-
Un objetivo claro: Efrén Reyero quiere que todos voten por Blu Dumay
-
"¿Sos un poco idiota?": Furia advierte a Otakin por extraño y sospechoso acercamiento de Michelle Peint
-
¿Se va o no? Laura Bozzo amenazó con abandonar El Internado tras prueba de cocina
-
Laura Bozzo explota contra los chefs tras ser amenazada y se va de la cocina
-
"El poder mental es más grande que el físico": Laura Bozzo se lanza sin filtros contra Fabio Agostini