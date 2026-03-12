"Barrió el piso con mis sentimientos": Camila Nash cierra la puerta a Tom Brusse y se lanza contra él

12 mar. 2026 - 23:51 hrs.

En el capítulo 92 de El Internado, Camila Nash afirmó a sus compañeros que no tiene intenciones de volver con Tom Brusse, ya que el modelo "barrió" el piso con ella.

Precisamente, es Adrián Pedraja quien pregunta a Camila si se enojaron por el tema de los hielos y el jugueteo con Luis Mateucci.

Sin embargo, ella aclaró que no, que ella le había comentado que estaba muy mal después de la llamada a Milo González y se lo había dicho, pero al final de la fiesta vio cómo Tom estaba toqueteándose con Kari Belén.

El Internado / MEGA

Camila Nash rompe en llanto

La influencer nacional siguió relatando lo que sintió esa noche y expresó que incluso se puso a llorar en los brazos de Tom Brusse, afirmando que se podían dar otra oportunidad.

No obstante, el modelo se habló con alguien más. "A la primera llama a otra mina, como que ya fue feo, le abrí mi espacio y barrió el piso con mis sentimientos, eso es lo que a mí me duele y que no se lo voy a perdonar", confesó Camila.