Un objetivo claro: Efrén Reyero quiere que todos voten por Blu Dumay

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 92 de El Internado, Efrén Reyero evaluó las posibilidades para convencer a sus compañeros de encierro y que voten a Blu Dumay. 

Precisamente, Efrén en un comienzo habló con Camila Nash y le explicaron a Michelle Peint cómo funcionan las cosas dentro del encierro, al mismo tiempo que la instaron a votar por Blu Dumay. 

Enseguida, el español siguió barajando sus opciones, comentando a más de un compañero que lo importante es votar por Blu, siendo uno de estos Otakin

Efrén Reyero
Efrén Reyero quiere fuera a Blu Dumay 

El español conversó con Tom Brusse y le pidió reafirmar su postura frente al plan para la votación. 

Es así como Efrén mencionó una vez más que la votación por Blu Dumay debe ir sí o sí por parte de ellos y algún otro compañero más. 

