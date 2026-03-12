Un objetivo claro: Efrén Reyero quiere que todos voten por Blu Dumay
En el capítulo 92 de El Internado, Efrén Reyero evaluó las posibilidades para convencer a sus compañeros de encierro y que voten a Blu Dumay.
Precisamente, Efrén en un comienzo habló con Camila Nash y le explicaron a Michelle Peint cómo funcionan las cosas dentro del encierro, al mismo tiempo que la instaron a votar por Blu Dumay.
Enseguida, el español siguió barajando sus opciones, comentando a más de un compañero que lo importante es votar por Blu, siendo uno de estos Otakin.
Efrén Reyero quiere fuera a Blu Dumay
El español conversó con Tom Brusse y le pidió reafirmar su postura frente al plan para la votación.
Es así como Efrén mencionó una vez más que la votación por Blu Dumay debe ir sí o sí por parte de ellos y algún otro compañero más.
