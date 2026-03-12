"¿Sos un poco idiota?": Furia advierte a Otakin por extraño y sospechoso acercamiento de Michelle Peint

12 mar. 2026 - 23:46 hrs.

En el capítulo 92 de El Internado, Furia se cansó de las actitudes que notó en Michelle Peint y se lo hizo saber a Otakin.

Y es que la joven venezolana ingresó a El Internado y al rato se acercó al influencer de comida para regalarle una polera que trajo desde afuera.

Otakin agradeció el gesto y lo consideró muy lindo. Sin embargo, Furia advirtió que esto podía ser peligroso, ya que Michelle sabe lo que está pasando en el exterior y cómo está posicionado él.

El Internado / MEGA

Furia advierte a Otakin por Michelle Peint

"¿Sos un poco idiota? ¿Verdad?", preguntó Furia a Otakin, quien se tomó por sorpresa estas declaraciones de su amiga argentina.

De inmediato, la participante explicó que "la gente de afuera sabe tu posición, cómo estás, y fíjate que ella te dijo algo muy especial, dijo 'conecté mucho contigo', quiere tu fama".

Ante esto, Otakin pidió que esto no se viera de mala forma. Sin embargo, Furia aclaró que esto no es bueno.