"¿Sos un poco idiota?": Furia advierte a Otakin por extraño y sospechoso acercamiento de Michelle Peint
En el capítulo 92 de El Internado, Furia se cansó de las actitudes que notó en Michelle Peint y se lo hizo saber a Otakin.
Y es que la joven venezolana ingresó a El Internado y al rato se acercó al influencer de comida para regalarle una polera que trajo desde afuera.
Otakin agradeció el gesto y lo consideró muy lindo. Sin embargo, Furia advirtió que esto podía ser peligroso, ya que Michelle sabe lo que está pasando en el exterior y cómo está posicionado él.
Furia advierte a Otakin por Michelle Peint
"¿Sos un poco idiota? ¿Verdad?", preguntó Furia a Otakin, quien se tomó por sorpresa estas declaraciones de su amiga argentina.Ir a la siguiente nota
De inmediato, la participante explicó que "la gente de afuera sabe tu posición, cómo estás, y fíjate que ella te dijo algo muy especial, dijo 'conecté mucho contigo', quiere tu fama".
Ante esto, Otakin pidió que esto no se viera de mala forma. Sin embargo, Furia aclaró que esto no es bueno.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de