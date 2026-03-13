"Se lo tuve que sacar": Luis Mateucci admite que regaló un anillo a Oriana Marzoli y luego se lo quitó
En el capítulo 92 de El Internado, Luis Mateucci admitió que en una ocasión entregó un anillo de compromiso a Oriana Marzoli, pero luego se lo quitó.
Precisamente, todo ocurrió en una actividad que enfrentaba a los hombres contra las mujeres, instancia en la que Tonka Tomicic preguntó a Mateucci si él era "apretado" y cosas así, pero se negó a contestar, ya que dijo que no le creerían.
Enseguida, la presentadora reformuló su pregunta y dijo: "¿Tú has regalado anillo Mateucci?", a lo que él argentino dijo que sí y contó la historia.
Luis Mateucci admite que pidió un anillo de regreso
"No lo pedí de vuelta, pero se lo tuve que sacar, el mío y el del ex. Yo me quería ir de la casa y no me pasaba las maletas, entonces me tenía que llevar la ropa en bolsas y como no me pasaba las cosas para llevarme dije ah yo le voy a enseñar, y dije 'ah me voy a llevar el anillo', se donde le iba a doler", expresó.Ir a la siguiente nota
"Me llevé la alianza que le había regalado cuando nos comprometidos, y el del ex también", comentó, y agregó que fue con Oriana Marzoli y que una vez que le pasó sus cosas, él le devolvió las alianzas.
