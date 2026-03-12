¿Se va o no? Laura Bozzo amenazó con abandonar El Internado tras prueba de cocina

12 mar. 2026 - 23:37 hrs.

En el capítulo 92 de El Internado, Laura Bozzo insistió en que se quiere ir del encierro y todos sus compañeros y compañeras se unieron para evitar esto.

Y es que la presentadora peruana se cansó del reality luego de que los chefs la eligieran como una de las nuevas amenazadas para ser eliminada.

Ante esto, pidió ayuda a Tom Brusse para que la ayude a armar su maleta, argumentando que ya está "harta de comer sangre, de aceptar insultos".

El Internado / MEGA

Laura Bozzo se quiere ir

Precisamente, Laura recalcó que se va a ir, además aprovechó de amenazar a Luis Mateucci, quien la seguía molestando por las actitudes que estaba teniendo.

De todas formas, los participantes se reunieron en su cama y lograron convencerla de quedarse, al menos, por un día más.