"El poder mental es más grande que el físico": Laura Bozzo se lanza sin filtros contra Fabio Agostini

11 mar. 2026 - 23:57 hrs. | Act. 12 mar. 2026 - 00:57 hrs.

En el capítulo 91 de El Internado, Laura Bozzo fue directa con Fabio Agostini y lo trató de débil por su reciente actitud en el desafío que hizo perder al equipo rojo.

Precisamente, en ese desafío, los participantes del equipo rojo debían consumir pata de vaca, criadilla y "ñachi". Sin embargo, Fabio se negó a comer las tres preparaciones, por lo que su bando perdió y se llevó el castigo de dos amenazados en la próxima prueba.

Por lo mismo, Tonka Tomicic preguntó a Laura Bozzo si ella creía que Fabio hizo esto en venganza contra su propio equipo.

El Internado / MEGA

Laura Bozzo trata de débil a Fabio Agostini

"Mira yo entiendo que hay personas más fuertes, no sé si sea venganza porque él dice que tiene fobia a este tipo de comidas, entonces no lo voy a juzgar", dijo Laura.

"Le doy muchísimas gracias a Dios de tal vez no tener una gran fortaleza física, pero tener un carácter que a pesar de la fobia que yo tengo a la sangre, yo lo hice, porque el poder mental es mucho más grande que cualquier poder físico", cerró.