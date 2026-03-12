"Está tirando anzuelos": La teoría de El Internado React sobre la estrategia de Michelle Peint con los hombres

12 mar. 2026 - 00:06 hrs.

Este miércoles, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz intentaron descifrar los movimientos de Michelle Peint.

La nueva participante del reality tuvo un curioso acercamiento con Adrián Pedraja, sin embargo, también fue clara al decirle que "no se emocione" si piensa que está coqueteando con él.

La teoría de El Internado React sobre Michelle Peint

Respecto a esta actitud, Nati Blaschke y Álex Ortiz comenzaron a teorizar sobre la estrategia de Michelle Peint al interior del encierro.

El Internado / Mega

"Michelle está llegando, está tirando anzuelos para cachar. Pesca de arrastre", señaló Ortiz, sospechando que la nueva participante intentará coquetear con varios de sus compañeros.

Blaschke estuvo de acuerdo con estos dichos y agregó: "Como hacía Mateucci… Lo que llegue".

Todo sobre El Internado React