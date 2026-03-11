Adrián Pedraja desatado: Coquetea con Kari Belén y Michelle Peint al mismo tiempo

11 mar. 2026 - 23:52 hrs. | Act. 12 mar. 2026 - 00:57 hrs.

En el capítulo 91 de El Internado, Efrén Reyero y Agustina Pontoriero comentaron que Adrián Pedraja quiere estar con todas en el encierro.

Precisamente, todo comenzó cuando Michelle Peint se acercó y acostó cerca de Adrián, quien de inmediato inició un coqueteo con la joven recién ingresada.

Toda esta situación fue presenciada por Efrén y Agustina, quienes hablaron en silencio sobre lo que están viendo y el actuar del participante español.

El Internado / MEGA

Adrián Pedraja con Kari Belén y Michelle Peint

Asimismo, Agustina comentó que Adrián igual coquetea con ella, a lo que Efrén agregó que Kari Belén también siente muchos celos de todas por el español.

Y es que aunque aseguró que ella no va a terminar como Milo González, tanto Efrén como Agustina creen que sí lo hará.