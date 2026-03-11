El Internado - Capítulo 90: El "ñachi" causó estragos en el equipo rojo

11 mar. 2026 - 00:52 hrs.

En el capítulo 90 de El Internado, los participantes son parte de una dinámica en la que deben seleccionar cuál es su principal virtud y pasársela a quien ellos creen que más le falta.

Es así como Tom Brusse elige la "confianza", ya que confió demasiado en Akemi Nakamura y Camila Nash, pero ambas lo terminaron engañando.

Esta dinámica también produce la discusión entre Fabio Agostini y Agustina Pontoriero, luego de que Blu Dumay fuera considerada como alguien poco "fogosa".

El Internado / MEGA

El desafío de comida del campo

Otro de los desafíos que vimos en este capítulo fue el de consumir comida típica del campo nacional y exxtranjero. Fue así como los participantes probaron pata de vaca, criadillas y "ñachi".

Aunque no todo podía ser un campo de rosas, ya que Fabio Agostini se negó a consumir todos estos alimentos, lo que provocó la derrota del equipo rojo y un castigo para las próximas pruebas.