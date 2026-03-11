El Internado - Capítulo 90: El "ñachi" causó estragos en el equipo rojo
En el capítulo 90 de El Internado, los participantes son parte de una dinámica en la que deben seleccionar cuál es su principal virtud y pasársela a quien ellos creen que más le falta.
Es así como Tom Brusse elige la "confianza", ya que confió demasiado en Akemi Nakamura y Camila Nash, pero ambas lo terminaron engañando.
Esta dinámica también produce la discusión entre Fabio Agostini y Agustina Pontoriero, luego de que Blu Dumay fuera considerada como alguien poco "fogosa".
El desafío de comida del campo
Otro de los desafíos que vimos en este capítulo fue el de consumir comida típica del campo nacional y exxtranjero. Fue así como los participantes probaron pata de vaca, criadillas y "ñachi".
Aunque no todo podía ser un campo de rosas, ya que Fabio Agostini se negó a consumir todos estos alimentos, lo que provocó la derrota del equipo rojo y un castigo para las próximas pruebas.
