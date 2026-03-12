Laura Bozzo explota contra los chefs tras ser amenazada y se va de la cocina
En el capítulo 91 de El Internado, los participantes del equipo rojo debieron cocinar con una máscara de la diablada encima, lo que provocó ciertos accidentes.
Precisamente, Laura Bozzo, sin la máscara puesta, terminó dañando a unos de los productores tras lanzar agua sobre una olla hirviendo.
De igual forma, Agustina Pontoriero tampoco fue muy bien evaluada por los jueces, algo que se repitió con Kari Belén, quien creía que su plato era bueno.
Laura Bozzo y Agustina Pontoriero son amenazadas
Tras la prueba, los chefs eligen a Laura Bozzo y Agustina Pontoriero como las nuevas amenazadas para eliminación.
La primera en ser anunciada fue Agustina, quien se tomó la situación con bastante soltura. No obstante, la siguiente fue Laura, la que reaccionó de forma completamente opuesta a la argentina.
"Gracias, gracias chef, de verdad les agradezco a todos por esta experiencia, yo el día me estoy retirando, yo sé que ahora se ha convertido en un programa de jóvenes y van a escuchar lo que voy a hablar de ustedes afuera", amenazó, y agregó que se iría de inmediato a hacer su maleta.
"No me interesa, no tengo nada que hablar, yo me retiro, mucho respeto, muchas gracias y mi opinión sobre ustedes la tendrán afuera", dijo Laura cuando Yann le pidió explicaciones.
