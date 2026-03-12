Presentado por: Betano Falabella

Laura Bozzo explota contra los chefs tras ser amenazada y se va de la cocina

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 91 de El Internado, los participantes del equipo rojo debieron cocinar con una máscara de la diablada encima, lo que provocó ciertos accidentes. 

Precisamente, Laura Bozzo, sin la máscara puesta, terminó dañando a unos de los productores tras lanzar agua sobre una olla hirviendo.

Lo más visto de El Internado

De igual forma, Agustina Pontoriero tampoco fue muy bien evaluada por los jueces, algo que se repitió con Kari Belén, quien creía que su plato era bueno. 

Laura Bozzo
El Internado / MEGA

Laura Bozzo y Agustina Pontoriero son amenazadas

Tras la prueba, los chefs eligen a Laura Bozzo y Agustina Pontoriero como las nuevas amenazadas para eliminación. 

Ir a la siguiente nota

La primera en ser anunciada fue Agustina, quien se tomó la situación con bastante soltura. No obstante, la siguiente fue Laura, la que reaccionó de forma completamente opuesta a la argentina. 

"Gracias, gracias chef, de verdad les agradezco a todos por esta experiencia, yo el día me estoy retirando, yo sé que ahora se ha convertido en un programa de jóvenes y van a escuchar lo que voy a hablar de ustedes afuera", amenazó, y agregó que se iría de inmediato a hacer su maleta.

"No me interesa, no tengo nada que hablar, yo me retiro, mucho respeto, muchas gracias y mi opinión sobre ustedes la tendrán afuera", dijo Laura cuando Yann le pidió explicaciones. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos