Efrén Reyero y Tom Brusse se ponen de acuerdo y fijan a sus próximos objetivos

11 mar. 2026 - 23:44 hrs. | Act. 12 mar. 2026 - 00:56 hrs.

En el capítulo 91 de El Internado, Tom Brusse y Efrén Reyero fijaron sus próximos objetivos para eliminar en las siguientes competencias.

Y es que la reciente competencia del equipo rojo, además de los conflictos internos de cada agrupación ha ido alejando a ciertos participantes, por lo que ambos decidieron poner como blanco fijo a ciertas personas del encierro.

El Internado / MEGA

¿Quiénes son los objetivos de Tom y Efrén?

Precisamente, los dos concordaron que la próxima que debe ser eliminada es Arenita, ya que es muy buena en la cocina.

Enseguida el siguiente nombre es el de Blu Dumay, quien también ha demostrado que cuando se lo propone puede ser una amenaza.

Finalmente, tras pensar un poco más, fijan a Akemi Nakamura como otro objetivo al ser una de las participantes más fuertes en la cocina y que ingresó hace relativamente poco.