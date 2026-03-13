El Internado - Capítulo 92: Furia tiene bajo la lupa a Michelle Peint
En el capítulo 92 de El Internado, Furia comenta a Otakin que tenga cuidado con Michelle Peint, ya que a su parecer es alguien muy interesada.
Y es que en su llegada se acercó de inmediato a Otakin y le entregó una polera, instancia en la que Furia puso especial cuidado en la frase "conecté contigo", lo que para ella significa que los vio desde afuera y ahora quiere la popularidad del influencer de comida.
Asimismo, Laura Bozzo sigue con sus intenciones de abandonar El Internado tras ser nominada a eliminación.
Efrén quiere fuera a Blu
Por otra parte, Efrén Reyero pone en marcha un plan para conseguir votos contra su ex interés amoroso, Blu Dumay, a quien la quiere fuera del encierro.
Asimismo, Camila Nash asegura que Tom Brusse barrió el piso con sus sentimientos, mientras que Luis Mateucci admite que en algún momento regaló un anillo a Oriana Marzoli.
