"Lávate la boca, atrevido": Kari Belén encaró sin filtro a Tom Brusse por sus actitudes
En capítulo 78 de El Internado, Kari Belén enfrentó duramente a Tom Brusse por sus actitudes y provocó un tenso momento.
Todo ocurrió cuando la nueva participante hizo una mención al marroquí: "Desde el primer momento en el que te vi desde mi casa me di cuenta que me ibas a caer pésimo, hoy al llegar lo confirmé, no confío en las personas que no miran a los ojos y tú eres un de ellos".
"No me des consejos, menos cuando no te los pido", agregó bastante seria la modelo chilena.
La respuesta de Tom Brusse
Tras lo anterior, Tom Brusse señaló que encontraba extraña la mención de su compañera: "Cada vez que hablo ella se ríe, si alguien te cae mal, no te ríes, digo yo".
Sin embargo, Kari Belén explicó la verdadera causa de su risa: "La verdad es que me río de la vergüenza que das, cómo hablas, cálmate niño ¿Tú crees que te ves bien así? No te ves bien, si me río es por eso, porque haces el ridículo".
Finalmente, la influencer le hizo una dura aclaración al marroquí: "¿Qué te crees tú, que vienes a decir que yo me meo? Lávate la boca, atrevido, sal de acá, limpiate la boquita".
