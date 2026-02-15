"¿Quién te parece mucho más guapa?": Adrián Pedraja eligió a Kari Belén por sobre Milo González

15 feb. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 78 de El Internado, Fabio Agostini le hizo una importante pregunta a Adrián Pedraja que involucró a Milo González y a Kari Belén.

"Si Milo estuviera aquí mismo y no las conocieras a las dos, ¿quién te parece mucho más guapa?", lanzó el participante, dejando a todos intrigados.

El actor se complicó de inmediato para entregar una respuesta: "Pero esas son suposiciones. Vamos a ver, mi prototipo nunca ha sido las niñas bajas, Milo me conquistó por otros motivos".

El Internado

La inesperada respuesta de Adrián Pedraja

Debido a que se dio muchas vueltas para evitar el tema, Fabio Agostini volvió al ataque: "Si estuvieran aquí sentadas ahora mismo ¿A quién le darías una cita?".

Finalmente, Adrián Pedraja impactó con su explicación, pues eligió a Kari Belén: "¿Sin conocerlas de nada? A ella. Es que el amor nada que ver".