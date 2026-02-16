Fernando Solabarrieta perdió la paciencia y alzó duramente la voz contra las mentiras

16 feb. 2026 - 00:25 hrs.

En el capítulo 78 de El Internado, Fernando Solabarrieta quedó muy enojado tras la acusación de Camila Nash y alzó la voz.

"Tratar de defenderse y dar cualquier argumento, involucrando cualquier cosa, con el afán de tirarle mierda al que tienes al frente no está bien", comenzó diciendo el periodista.

Luego, el comentarista explicó la gravedad de decir cosas que no son reales: "Decir cualquier barbaridad significa que mañana alguien diga 'es que algo dijeron, porque a lo mejor él también', tengan cuidado con cada cosa que dicen acá".

El Internado

Fernando Solabarrieta se enojó muchísimo

Tras lo anterior, Fernando Solabarrieta arremetió directamente contra Camila Nash: "Si van a faltarse el respeto entre ustedes y se van a tirar mierda, tírensela, pero yo no, a mí no me metas en tu mier...".

La influencer no estuvo de acuerdo con las palabras de su compañero y le respondió: "Estás metido en esta mier... Fernando, todos estamos metidos en la misma mier...".