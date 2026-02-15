"Soy alma libre": Luis Mateucci negó estar comprometido con Akemi Nakamura y ella se mostró decepcionada
En el capítulo 78 de El Internado, Fran García-Huidobro puso contra las cuerdas a Luis Mateucci por su romance con Akemi Nakamura.
"Señor Mateucci cuénteme usted entonces, para mí, usted está comprometido", expresó bastante segura la animadora de la Asamblea del Fuego.
Sin embargo, el trasandino quedó descolocado y lanzó: "¿Comprometido? Sí, con el señor".
La decepción de Akemi Nakamura
Tras lo anterior, Fran García-Huidobro le aclaró al participante que le estaba preguntando por su relación con la modelo colombiana y él sorprendió con su respuesta.
"No, yo comprometido no, yo soy alma libre. Yo no miento, no digo cosas que no son", comentó Luis Mateucci.
Finalmente, la animadora consultó si Akemi Nakamura se estaba decepcionando con las palabras del argentino y ella se adelantó a confirmarlo: "¿La verdad? Sí".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Fernando Solabarrieta perdió la paciencia y alzó duramente la voz contra las mentiras
-
"A mí no me metas": Fernando Solabarrieta encaró a Camila Nash y descartó masaje de Akemi Nakamura
-
"Lávate la boca, atrevido": Kari Belén encaró sin filtro a Tom Brusse por sus actitudes
-
"¿Quién te parece mucho más guapa?": Adrián Pedraja eligió a Kari Belén por sobre Milo González
-
"Me apresuré en juzgarla": Laura Bozzo sorprendió al pedirle disculpas a Akemi Nakamura frente a todos
-
"Me ha cambiado la vida": Laura Bozzo proclamó a Fabio Agostini como el más guapo de la casa