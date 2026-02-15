"Soy alma libre": Luis Mateucci negó estar comprometido con Akemi Nakamura y ella se mostró decepcionada

15 feb. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 78 de El Internado, Fran García-Huidobro puso contra las cuerdas a Luis Mateucci por su romance con Akemi Nakamura.

"Señor Mateucci cuénteme usted entonces, para mí, usted está comprometido", expresó bastante segura la animadora de la Asamblea del Fuego.

Sin embargo, el trasandino quedó descolocado y lanzó: "¿Comprometido? Sí, con el señor".

El Internado

La decepción de Akemi Nakamura

Tras lo anterior, Fran García-Huidobro le aclaró al participante que le estaba preguntando por su relación con la modelo colombiana y él sorprendió con su respuesta.

"No, yo comprometido no, yo soy alma libre. Yo no miento, no digo cosas que no son", comentó Luis Mateucci.

Finalmente, la animadora consultó si Akemi Nakamura se estaba decepcionando con las palabras del argentino y ella se adelantó a confirmarlo: "¿La verdad? Sí".