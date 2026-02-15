"Me apresuré en juzgarla": Laura Bozzo sorprendió al pedirle disculpas a Akemi Nakamura frente a todos
En el capítulo 78 de El Internado, fue el turno de amenazar de Laura Bozzo y ella antes hizo una inesperada mención a Akemi Nakamura.
La abogada se paró frente a sus compañeros y pidió un momento para referirse a la modelo colombiana, con la cual ha tenido muchas discusiones.
"Tuve la oportunidad de ver un poco más de la vida de Akemi y yo quiero pedirle unas sinceras disculpas", comenzó diciendo la participante.
El mea culpa de Laura Bozzo
Tras lo anterior, Laura Bozzo reconoció su error al enfrentar en tantas ocasiones a su compañera: "Creo que me apresuré en juzgarla, le pido mil disculpas por haberla juzgado mal en algún momento".
"Creo que tú puedes brillar con o sin nadie", agregó finalmente la abogada peruana y procedió a nominar a Luis Mateucci.
