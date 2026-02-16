"A mí no me metas": Fernando Solabarrieta encaró a Camila Nash y descartó masaje de Akemi Nakamura
En el capítulo 78 de El Internado, Camila Nash acusó a Akemi Nakamura de ser muy cariñosa con Fernando Solabarrieta y desató una fuerte discusión.
"Los contactos físicos que tienes con Fernando se me hacen de pésimo gusto y calienta sopa. Él está sentado, estamos ahí en la banca, y tú llegas por atrás, le tocas el cuello, le haces masajes y todo".
Inmediatamente, el periodista deportivo frenó en seco a su compañera y desmintió sus dichos: "A mí Akemi no me ha hecho ningún masaje. Te acabas de meter con un tema muy delicado ¿Cuándo, dónde, a qué hora me hizo un masaje? Te voy a aceptar cualquier cosa, menos que mientas, jamás me ha hecho un masaje, jamás".
El profundo enojo de Fernando Solabarrieta
El descargo de Fernando Solabarrieta no quedó allí y continuó: "Yo me habría dado cuenta así que no tienes por qué contármelo. No digas mentiras ¿De verdad crees que me hizo un masaje y no me di cuenta? Si te quieres defender, defiéndete con situaciones reales y con cosas que te competan a ti a ella, a mí no me metas".Ir a la siguiente nota
Sin embargo, Camila Nash insitió en su punto y mantuvo su acusación: "A mí se me hizo de mal gusto, si para ustedes es polémico, capaz están acostumbrados".
Finalmente, el comentarista dejó muy claro que él no había hecho nada: "Yo acá lo único que he hecho es respetar a mi mujer. Lo que tú acabas de hacer es poner en duda que yo haya permitido algo de mal gusto".
