"Feliz cumpleaños, princesa": Las tiernas imágenes con las que Iván Zamorano celebró a su hija Mía

28 en. 2026 - 11:50 hrs.

Mía Zamorano cumplió 20 años este miércoles y su padre, Iván Zamorano, no dudó en desearle un feliz cumpleaños acompañado de fotos de ambos.

Iván "Bam Bam" Zamorano vuelve a mostrar su lado familiar en redes sociales. El ex capitán de La Roja celebró los 20 años de su hja Mía con unas tiernas que compartió a través de sus historias de Instagram, donde se ve el cambio que ambos han tenido.

El mensaje de Iván Zamorano

"Feliz cumpleaños, princesa Mía" escribió Zamorano en el video que compartió de la íntima celebración donde le cantan el cumpleaños, dejando ver lo orgulloso que está de su hija.

Además, Mía por medio de sus historias dejó ver las demás muestras de afecto que recibió por parte de sus amigos y familia.

