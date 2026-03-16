¿Se acabó el misterio? Investigación asegura haber descubierto la identidad del artista Banksy

16 mar. 2026 - 19:50 hrs.

Por cuatro décadas, la identidad del artista callejero Banksy ha sido uno de los grandes misterios del arte contemporáneo. Un mito intacto que, aseguran, dejó de ser justamente un mito y estar intacto.

Una nueva investigación realizada por periodistas de la agencia de noticias Reuters apunta a haber encontrado al hombre detrás de esta especie de "Robin Hood", cuya propuesta urbana está llena de mensajes de nuestra realidad social y política.

La verdadera identidad de Banksy

El estudio, llevado a cabo por los periodistas Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison, tomó en cuenta documentos judiciales, archivos fotográficos, registros públicos y entrevistas con testigos y personas cercanas al artista.

Instagram @banksy

De esta manera, dieron con la persona detrás del stencil, quien sería Robin Gunningham, un británico nacido en 1973 en Bristol.

Según la investigación, Gunningham había cambiado su nombre legal para "desaparecer" y así mantener su identidad en el anonimato, utilizando el alias "David Jones".

Así se llegó a la verdadera identidad de Banksy

Para dar con Banksy, Reuters revisó un expediente judicial de Nueva York, específicamente del 2000, en la Semana de la Moda. En aquel entonces, un joven británico fue arrestado a las 4:20 de la madrugada por vandalizar un cartel publicitario en la azotea de un edificio en Hudson Street.

El hombre debió firmar una confesión manuscrita y entregó su pasaporte para obtener la libertad bajo fianza, en ambos documentos hubo un nombre que se repitió: Robin Gunningham.

Los documentos también indican que Gunningham vivió durante meses en el Hotel Carlton Arms, el mismo lugar donde Banksy pasó meses decorando habitaciones antes de saltar a la fama mundial.

De igual forma, se revisaron fotografías tomadas en 2004 durante un viaje del anónimo artista a Jamaica, junto al fotógrafo Peter Dean Rickards.

Reuters comparó los rasgos físicos, accesorios y tatuajes con otras imágenes conocidas, concluyendo que las coincidencias con Robin Gunnigham eran claras.

Además, revisaron registros migratorios que muestran que una persona con el nombre de David Jones, con la misma fecha de nacimiento de Gunnigham, entró a Ucrania, pocos días antes de que aparecieran varios murales atribuibles a Banksy en ese país.

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