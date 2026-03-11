Pancha Merino habla del cambio personal para bajar 13 kilos en dos meses: "Estoy en una etapa que me encanta"

11 mar. 2026 - 17:35 hrs.

La actriz y panelista Francisca Merino fue una de las invitadas en el programa Dale Color!, conducido por Eugenia Lemos por Mega 2, donde sorprendió al revelar un importante cambio personal: bajó 13 kilos, algo que, según contó, también se reflejó en su forma de vestir.

Durante la conversación, Merino explicó que el cambio se notó de inmediato en su ropa. “Obvio que cuando uno baja de peso, la talla cambia. Yo bajé 13 kilos como en dos meses”, comentó, generando sorpresa en Euge Lemos.

El secreto de Pancha Merino para bajar de peso y sentirse increíble

En ese contexto, la actriz contó que parte del secreto de su transformación tuvo mucho que ver con trabajar su bienestar personal. “Estoy en una etapa que me encanta, estoy en una etapa súper deportiva y ahora estoy en una etapa en que trabajé mi amor propio. Me desapegué de una situación que me bajaba la frecuencia”, explicó.

Según relató, tomar esa decisión no fue fácil, pero fue clave para sentirse mejor consigo misma. “Cuando uno trabaja el amor propio tiene que tener valentía, desapego, aunque no quieras, saber que no es lo mejor para ti, y saber salir de una situación en buena onda y con dolor, pero eligiéndote tú”, reflexionó.

Finalmente, Merino aseguró que el cambio también se refleja en cómo se siente hoy. “Cuando uno se elige, pasa que te ves más bonita. Uno se pone más linda porque se quiere más, y cuando uno se quiere más empieza a manifestar de una manera más rápida”, comentó, evidenciando la buena etapa en la que se encuentra.

