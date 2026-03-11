La dura pérdida familiar que enluta a Maly Jorquiera: "Te llevaré siempre en mi corazón"

11 mar. 2026 - 13:25 hrs.

Maly Jorquiera dedicó un espacio en su cuenta de Instagram para honrar a una persona muy importante para ella, su madrastra Regina Santivañez, quien falleció el pasado domingo y dejó un gran vacío en su familia.

A finales de enero, la humorista llevó a su padre, Patricio Jorquiera, a vivir en su casa junto a ella y su hijo Lucas. Y fue precisamente porque había quedado solo tras enfermar su esposa, Regina, a quien tuvieron que trasladar a una casa de reposo.

El sentido mensaje de Maly Jorquiera a su madrastra

"El pasado 8 de marzo, a eso del mediodía, falleció nuestra amada Regina Santivañez Cárcamo, mi amada madrastra. ¡Te extrañaremos tanto!", expresó Jorquiera en su post. "Pero sabemos que tus padres te reciben en el cielo con un abrazo eterno y la paz que tanto necesitabas", añadió.

Instagram @malyjorquiera

"Siempre te amaré, fue un honor conocerte y ser familia contigo, eres una de la mujeres más admirables que he conocido en mi vida, en todos los aspectos", expresó la humorista.

Al cerrar su mensaje, dejó claro el apoyo que recibió de Santivañez en su vida. "Buen viaje, amada madrastra, gracias por tanto amor, cuidados, conversaciones que me llenaban el alma. ¡Gracias por entenderme y darme siempre palabras que me daban fuerza e inspiración en los momentos difíciles!", dijo.

"¡Gracias, gracias, gracias! Te llevaré siempre en mi corazón! Con amor, tu hijastra", concluyó su escrito, que acompañó con imágenes familiares de su padre, su hijo y su expareja, Sergio Freire, junto a Regina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mari?a Paz Jorquiera Péndola (@malyjorquiera)

Todo sobre Comediantes