"¡Y lo voy a cumplir!": Gala Caldirola comparte reflexión sobre potente promesa personal

11 mar. 2026 - 14:25 hrs.

La exchica reality, Gala Caldirola compartió a través de redes sociales una reflexión personal sobre una promesa que se hizo a sí misma hace unos meses.

Mediante sus historias de Instagram, la modelo reveló que decidió dejar atrás lo miedo que la limitaba y apostar po r una mirada más positiva frente a la vida.

"Hace un par de meses me prometí no volver a vivir a través de mis miedos. ¡Y lo voy a cumplir!. Suelto todos los pensamientos limitantes y me atrevo a creer todo puede salir bien", escribió.

La cita que inspiró la reflexión de Gala Caldirola

Además, la influencer en compartió una públicación con una inspiradora frase de Rafael Cabaliere.

"Acostúmbrate también a que todo se va a dar como esperabas, tienes las fuerzas, la energía y las ganas para que te pasen muchas cosas bonitas", señalaba la cita que republicó en su cuenta.

Instagram / @galadrielcaldirola

