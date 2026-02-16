"La vida es mucho más que...": Las razones de Maly Jorquiera para llevar a su papá a vivir con ella

16 feb. 2026 - 15:30 hrs.

Para Maly Jorquiera la familia está primero, y "no sólo es en las buenas". A finales de enero la comediante llevó a su padre a vivir con ella y su hijo Lucas, luego de una circunstancia que cambió la vida de Luis Patricio Jorquiera del Pozo, de 87 años.

La también locutora detalló en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) las razones por las que pidió a su papá mudarse con ella, y cómo ha sido la convivencia en estas tres primeras semanas.

Las razones de Maly Jorquiera para llevar a su padre a su casa

Maly Jorquiera contó que el deseo de su padre era vivir sus últimos años junto al mar, pero esa posibilidad quedó atrás. Don Luis quedó solo desde que su esposa cayó enferma y su familia la trasladó a una casa de reposo.

La humorista empezó a pensar en llevarlo a su casa, pero no estaba segura. "De primer momento yo no quería volver a vivir con mi papá, porque no quería asumir la situación", declaró.

Instagram @malyjorquiera

"Mi papá lee, escribe poesía, es bien activo y autosuficiente. Quería irse a vivir a la playa, frente al mar, y terminar sus días escribiendo, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora tiene 87 y necesita más cuidados. Por eso me lo traje”, explicó.

"Mi papá suele caerse desde siempre y el sueño de vivir en la playa era para los 70. Ahí lo repensé: tengo una casa grande, con todas las comodidades que él necesita, así que me dije: 'Maly, tráete a tu papá'", agregó.

"Mi papá está feliz, no puede más. Está rodeado de amor, mi casa es súper activa, viene gente, hago reuniones (...) Con su nieto se siente vivo. Me dice que se siente muy bendecido de tenerme, lo agradece todos los días y eso me emociona mucho”, expresó.

Jorquiera confesó que esta decisión cambió su vida y sus rutinas, pero cuenta con la ayuda de su nana "Adri", quien la asiste cinco veces a la semana.

Por último, reflexionó sobre el agradecimiento y los lazos de familia. "Todos queremos ser libres, pero la vida es mucho más que eso, también son las relaciones, los cuidados. Mi papá nos dio todo", recordó.

"Nosotros venimos de una familia donde al familiar se le cuida y no podía ser esta la excepción. El tata es parte del paisaje de mi hijo y él, desde chiquitito va a ver que las relaciones se cuidan", concluyó.

