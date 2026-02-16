Más de 100 invitados y un vestido que viajó varios kilómetros: Así fue el matrimonio de Daniela Nicolás

16 feb. 2026 - 11:20 hrs.

Este sábado 14 de febrero Daniela Nicolás dio uno de los pasos más importantes de su vida, ya que contrajo matrimonio con el médico Matías Delgado.

La ceremonia se realizó en la playa de Calderilla, en la región de Atacama, zona donde la periodista creció acompañada por su familia y donde pasó algunos de los momentos más relevantes en sus primeros años de vida.

Esta instancia destacó por ser muy romántica, ya que se realizó en pleno Día de San Valentín, siendo acompañada por sus amigos y familiares, quienes no los dejaron solos en ningún momento.

Así fue el matrimonio de Daniela Nicolás

Según consignó La Cuarta, uno de los detalles más importantes de este casamiento fue que el vestido de Daniela Nicolás viajó una larga distancia, ya que es una prenda que la ex reina de belleza obtuvo en Francia.

Precisamente, Daniela confesó que este traje satín blanco fue adquirido en París, Francia, y lo tuvo guardado por más de cinco meses, siendo planchado para su uso.

Instagram

Asimismo, destacó que en un comienzo la lista de invitados era de tan solo ocho personas, pero de un momento a otro terminó con más de 100 invitados a la ceremonia, algo que se les escapó de las manos, según afirmó Daniela.

Por otra parte, la ex Miss Universo Chile destacó que uno de los gestos más lindos que tomó fue llevar dos anillos que pertenecieron a sus tías fallecidas, hermanas de su padre, simbolizando de esta forma que ellas la estaban acompañando en este instante tan especial.

Instagram

