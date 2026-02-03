"Me podía morir": Daniela Nicolás revela anécdota de su infancia e insólita reacción de su mamá

03 feb. 2026 - 09:30 hrs.

Daniela Nicolás contó en un pódcast una inesperada anécdota que vivió cuando era niña y fue mordida por una araña de rincón.

La ex reina de belleza y actriz explicó que una noche se fue a dormir y cuando despertó notó que atrás de su rodilla tenía una picadura grande, por lo que fue donde su mamá para avisarle, pero ella la mandó igual a clases.

La anécdota de Daniela Nicolás con araña de rincón

"Entre las 8 que estuve en clases, hasta las 1, fui viendo toda la evolución, se empezó a poner morado, se veían como los vasos sanguíneos, como que se empezaron a marcar", destacó.

Fue así como su mamá decidió llevarla a urgencias, donde le tomaron exámenes y todos fueron de preocupación, pues había pasado demasiado tiempo desde la mordedura y debía ser tratada lo más pronto posible.

"Yo me podía morir en cualquier minuto (...) Y el doctor se empieza a asustar, va donde mi mamá y le dice, 'oye, esto está más o menos avanzado, tenemos que hospitalizar ahora', y mi mamá 'pero qué pasó'", expresó Daniela, instancia en el que le explicaron que era una mordedura de araña de rincón.

"Y a mi mamá le empieza a dar ataque de risa y el doctor como 'señora, lo que le estoy diciendo es grave, yo no entiendo por qué usted se está riendo'", dijo Nicolás, instancia en que su madre dijo "es que usted no sabe cómo es esta niñita, es que le ha pasado de todo, lo último que le faltaba era una araña de rincón".

De esta manera, Daniela remató diciendo que su madre, pese a esta emergencia, le preguntó al médico si primero podían ir a almorzar antes de hospitalizarla.

