Mucho Gusto y Dale Play lideran durante enero: Estos fueron los resultados de los franjeados de Mega

Este mes de enero fue un gran éxito para Mega, ya que el canal lideró en rating con un promedio de más de 380 mil personas por minuto.

Esa victoria se consiguió, entre otros factores, por la dominancia en audiencias de los dos programas franjeados que acompañan a los chilenos y chilenas de lunes a viernes: el matinal Mucho Gusto y el programa de concursos Dale Play. Ambos lideraron sus respectivas franjas horarias.

Mucho Gusto, obtuvo su séptimo mes consecutivo ganando en audiencias. El programa conducido por la animadora del Festival de Viña, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, logró un alto promedio de 335.216 mil personas por minuto, superando en su horario a TVN que obtuvo un promedio de 149.444 personas por minuto, a CHV que consiguió 308.283 personas promedio por minuto, y a Canal 13 que llegó a 259.694 personas por minuto.

Además, el programa de Mega tuvo un alcance total de 7.452.890 personas, superando también a los demás canales en este ítem.

Por otro lado, Dale Play trajo de vuelta la entretención a las pantallas de Mega. El flamante programa de concursos conducido por María José Quintanilla, que tuvo su estreno el 12 de enero, promedió 375.870 personas por minuto en su primer mes al aire.

De este modo, el espacio musical superó en su horario a TVN, que promedió 281.443 personas por minuto, CHV con un promedio de 304.081 personas por minuto, y a Canal 13 que promedió 284.302 personas por minuto. Dale Play tuvo también un alcance de 4.131.402 personas desde su estreno.

