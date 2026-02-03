"Antes de quedar embarazada...": El gran momento de felicidad de Ignacia Antonia tras su parto
Ha pasado poco más de un mes desde que Ignacia Antonia se convirtió en madre por primera vez, luego de dar a luz a Amelia Ignacia, su hija con el cantante Ak4:20.
Obviamente, el embarazo es un proceso natural que afecta bastante al cuerpo de la mujer e Ignacia Antonia ha sido muy clara con esto, explicando que sintió las modificaciones en su figura.
Ante esto, la joven influencer tenía mucho miedo de que ropa que ella considera como su favorita, ya no le quedara buena después del parto.
La felicidad de Ignacia Antonia
A través de un reel que publicó en Instagram, Ignacia Antonia afirmó que "antes de quedar embarazada tenía mis pantalones favoritos... Claramente me dejaron de quedar".
"Son estos, son demasiado hermosos, así que hoy por primera vez me los voy a probar post parto. Veamos cómo me quedan, crucemos los dedos porque me queden bien", pidió la influencer a sus seguidores, demostrando que tenía un apego especial a esta prenda de ropa.
Enseguida, Ignacia Antonia explicó que se fue a bañar y luego se puso los pantalones, quedándoles a la perfección, tal como antes del embarazo, por lo que se demostró muy feliz con este cambio.
