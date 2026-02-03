Marcelo Ríos comparte postales con su nueva polola y hace romántica revelación: "Nos quisimos a escondidas"

03 feb. 2026 - 12:20 hrs.

Marcelo "Chino" Ríos nuevamente sorprende a sus seguidores en redes sociales y esta vez lo hace con una declaración de amor para su nueva polola, Tamara Cornejo.

El extenista nacional publicó un carrusel de románticas fotografías de ambos, junto a una dedicatoria en la que revela el origen de la relación, que data de hace dos décadas.

¿Quién es la nueva polola del "Chino" Ríos?

El "Chino" Ríos llenó de elogios a su pareja, a la vez que confesó que ocultaron su amor mutuo durante largo tiempo. "Qué hermosura de mujer en todo sentido (...) Tamita, eres la más tierna y leal persona que he conocido y ojalá nunca cambies", escribió en Instagram.

Instagram @marceloriosoficial

"Finalmente juntos otra vez, nunca me olvidaré esas miraditas ingenuas y sin maldad, de esas idas a comprar los dos solos, pero llenas de cariño y quizás un poquito de algo más. De nuestro primer beso con tanto amor", recordó.

"Tanto tiempo duró esto; que hoy lo que tenemos no quiero que termine nunca, nos quisimos a escondidas muchos años, increíblemente hoy podemos estar juntos. Algún día contaré esta historia de amor que empezó hace más de 20 años y quizás me quedo corto. Te amo, Tamita", concluyó.

La nueva pareja de Ríos es Tamara Cornejo, hija del extenista Patricio Cornejo. Según La Cuarta, tiene 40 años, es divorciada, está vinculada al mundo del tenis y conoce a Marcelo desde muy joven. De acuerdo al reporte, la relación inició hace menos de un mes y ahora están conociéndose nuevamente.

Instagram @marceloriosoficial

