"Eran gigantes": Así fue la lucha de Rosario Bravo contra la plaga que invadió su casa

02 feb. 2026 - 16:10 hrs.

Rosario Bravo vive cerca de la cordillera, un área donde abundan los roedores. Por eso no es de extrañar que una plaga de ratones haya invadido su hogar.

La desagradable experiencia con estos animales inició meses atrás, luego de que cortaran un árbol cercano a su vivienda. "La gente tiene un prejuicio de que aparecen porque está la casa sucia, pero yo vivo en el campo, en La Reina arriba, es su hábitat”, relató a Las Últimas Noticias (LUN).

La plaga de ratones en casa de Rosario Bravo

La enfermera y presentadora contó que los ratones tenían "una villa, un condominio" en una enorme palmera dentro del terreno de su residencia. Una vez que la talaron, se mudaron a su jardín.

"Eran gigantes. Son una plaga, transmiten enfermedades. Esa era mi angustia, tengo cabros chicos, tengo perro, y los ratones andaban, así como si nada", recordó.

"Pasaron los meses, nunca entraron a la casa, entonces no nos dábamos cuenta de que había tantos. Igual a veces encontrábamos caca al lado de la comida del perro, hasta que eran tantos, que los veíamos en el quincho, caminando por el patio”, detalló.

Bravo empezó a sentirse "desesperada" y decidió tomar acción. "Compré de estas trampas donde se quedan pegados, logrando capturar a 16 ratones en dos semanas", dijo. "Todos los días ponía de a ocho trampas en el quincho y en las mañanas encontraba de a tres ratones pegados. Fue súper asqueroso", agregó.

Pero esto no fue suficiente, la comunicadora tuvo que contratar a profesionales para erradicar el problema. "Instalaron trampas específicas, venenos y aplicaron estrategias siguiendo el recorrido habitual de los roedores", concluyó.

