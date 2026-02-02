Así lucirán Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María en la nueva teleserie vertical de Mega

02 feb. 2026 - 17:30 hrs.

Muy pronto Mega estrenará su primera teleserie en formato vertical, una apuesta que busca conectar con las audiencias digitales y adaptarse a los hábitos actuales de consumo audiovisual.

Esta innovadora producción estará protagonizada por Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María, quienes adelantaron que se trata de una propuesta distinta a la ficción televisiva tradicional, pensada especialmente para ser vista desde el celular.

El nuevo formato, denominado MegaShorts, se caracteriza por su duración breve y su narrativa directa. "Son producciones dramáticas que tienen una duración máxima de 2 minutos", explicó Juanita Ringeling.

En la misma línea, Mario Horton destacó que este fenómeno tiene su origen en Asia, mientras que Antonia Santa María recalcó que se trata de una experiencia diseñada para el espectador móvil: "Solo con tu celular basta, como si fuera una videollamada".

Así lucirán los protagonistas de la nueva teleserie vertical de Mega

En esta nueva producción, Juanita Ringeling aparecerá caracterizada con una vestimenta común entre el personal de la salud de cualquier clínica u hospital del país, vestuario que podría estar alineado directamente con la profesión de su personaje.

Por su parte, Mario Horton lucirá un estilo formal, vistiendo un traje negro completo, acompañado de camisa y corbata en el mismo tono.

En tanto, Antonia Santa María también apostará por una estética elegante, destacando con un vestido negro.

