¡Felicitaciones a todos! Conoce a los actores y actrices de Mega que triunfaron en los Premios Caleuche 2026
Este domingo 1 de febrero se realizó la décima edición de los Premios Caleuche, reconocimiento organizado por Chileactores y su Fundación Gestionarte, en la que los propios intérpretes destacan lo mejor del año.
Este 2026, Mega arrasó con las nominaciones de los actores de su área dramática obteniendo cuatro ganadores en la categoría "Teleseries" y uno en la categoría "Series".
Finalmente, la audiencia también tuvo oportunidad de elegir a su favorito. El Premio del Público recayó en Paola Troncoso que el reciente año destacó en las producciones "Detrás del Muro".