"Hermosa, nuestra reina": Ivette Vergara recibe lluvia de elogios por fotos deportivas en traje de baño

18 mar. 2026 - 17:30 hrs.

La periodista y modelo Ivette Vergara volvió a cautivar a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram unas postales en las que usa traje de baño en la playa.

Esto lo hizo a través de un carrusel que publicó para hablar sobre un producto que mide los niveles de carotenoides y sobre la importancia de tomar buenos suplementos y tener hábitos saludables.

Ivette Vergara se llena de elogios

En las imágenes, la periodista posa con un hermoso bikini en tonos tierra que se caracterizó por tener un calzón unicolor y la parte de arriba con un estampado en manchas negras.

Instagram @ivettevergaratv

Vergara complementó su look playero con unos lentes de sol oscuros de diseño retro y con su cabello suelto en un estilo messy y húmedo. En ambas fotos se la ve posar con un balón de voléibol en mano.

"Cuidar nuestro cuerpo no es sólo entrenarlo. Es respetarlo, es elegir salud todos los días", escribió en su publicación.

Como era de esperarse, los elogios de sus fans no tardaron en llegar a la sección de comentarios: "Hermosa, nuestra reina"; "Demasiado regia, Ivette"; "1000 puntos en belleza"; "Pero qué figura, bendiciones"; "La verdad es un monumento. ¡Sé pasó!".

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