Jhendelyn Núñez abre las puertas de su hogar con su pareja: Así luce tras dos años de remodelación

19 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Luego de dos años de adquisición y trabajos de remodelación, Jhendelyn Núñez mostró de manera oficial cómo luce el departamento al que se mudó junto a su pareja, Francisco Navarrete.

“Hoy podemos decir que ya es de nosotros”, expresó la modelo en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotos y videos cortos de cómo lucía su hogar cuando recién lo compraron y cómo está ahora.

El hogar de Jhendelyn Núñez y su pareja

En las imágenes que Jhendelyn compartió, se aprecia una amplia sala con ventanales de piso a techo y salida a la terraza. El espacio, con pisos de madera en tonos cálidos, se organiza en living y comedor.

Instagram @jhen_nunez

El primero tiene sofás beige con acentos dorados, una mesa de centro de madera, una amplia alfombra peluda en un tono gris claro y está decorado con lámparas, plantas y cuadros. El comedor tiene una mesa para ocho, una lámpara escultural y más plantas.

Aunque en la terraza se alcanzan a ver algunos sofás de exterior, la influencer confesó en su publicación que aún les falta terminar la remodelación en este espacio y la habitación que comparte con su futuro marido.

“Han sido dos años muy lindos, partiendo desde cero, entendiendo que este es un proyecto de los dos... donde aprendimos a ponernos de acuerdo en todo, desde la decoración hasta definir espacios", escribió con emoción la modelo.

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