"Ya vimos el lugar donde será su matri": Fans captan el curioso mensaje de Michelle Carvalho a Pedro Astorga

09 may. 2026 - 12:00 hrs.

Aunque Michelle Carvalho y Pedro Astorga han aclarado en reiteradas ocasiones que no tienen un romance, sus seguidores no pierden la esperanza de verlos juntos como pareja.

Los dos famosos ilusionaron a sus fans cuando un par de años atrás se casaron por segunda vez de manera simbólica en un reality. Desde entonces, los internautas siempre están pendientes de la interacción de la modelo y el deportista extremo.

El mensaje de Michelle Carvalho a Pedro Astorga

Pedro Astorga viajó a Italia para participar en una competencia internacional de kayak y estuvo publicando imágenes de su paso por algunas localidades europeas.

Instagram @infama.cl

En una de sus historias de Instagram se aprecia un puente medieval sobre un caudaloso río, con edificaciones de piedra bordeando el cauce.

La cuenta de farándula Infama captó el particular comentario que dejó Michelle en la publicación: "Ahí será nuestro tercer matri".

Los fans también se percataron del detalle y lo hicieron saber en un post del exchico reality sobre su entrenamiento para el desafío.

Muchos usuarios le desearon lo mejor al kayakista, entre ellos Carvalho, que puso un emoji de ojos con corazones. Fue allí donde una seguidora escribió: "Ya vimos el lugar donde será su matri".

Instagram @pedroastorga

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