Michelle Carvalho revela hace cuánto tiempo está soltera y dice sus razones: "No soy una persona fácil"

09 abr. 2026 - 15:50 hrs.

Michelle Carvalho estuvo invitada en el matinal digital de su amiga Pamela Díaz, donde habló sobre su actual etapa de renovación espiritual, pero también contestó preguntas sobre su situación sentimental.

El pasado 4 de abril la influencer anunció que volvió a bautizarse bajo la fe cristiana, un tema que conversó con la "Fiera" en su programa.

Las razones de la soltería de Michelle Carvalho

Michelle Carvalho estaba explicando que decidió bautizarse de nuevo porque la primera vez era muy pequeña y no fue su propia decisión. En medio de esta conversación, Pame Díaz aprovechó para indagar si quiere tener pareja. "Amiga, y con esto que estás bendecida, ¿vas a encontrar el amor?", preguntó.

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"Según mi pastor dice, que mientras yo no me aprenda a amar a mí misma, no voy a poder amar al prójimo. Entonces estamos ahí en ese trabajo", contestó la modelo brasileña, sonriente.

"Amiga, tú te amas demasiado", le dijo la anfitriona. Sin embargo, Michelle aclaró entre risas: "No todos los días".

Seguidamente, Díaz le preguntó a la ex chica reality si está soltera. "Sí, hace 6 años... y es por opción mía, yo creo que no soy una persona fácil, creo que soy una persona bien especial. Entonces la persona también tiene que ser bien especial y con mucha paciencia", expresó Carvalho.

Por último, comentó sobre su condición de figura pública: "Y aparte, con toda esa exposición que también tengo, no es fácil llevarse bien y relacionarse con alguien que tiene una exposición tan mediática".

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