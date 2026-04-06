Michelle Carvalho vuelve a bautizarse y se emociona hasta las lágrimas: "Quiero aprender y ser mejor"

06 abr. 2026 - 13:20 hrs.

"A mis 32 años decidí bautizarme nuevamente", escribió Michelle Carvalho en sus redes sociales al compartir imágenes de su ceremonia de bautismo.

Junto a un pastor y otras miembros del grupo religioso al que se unió, la modelo brasileña se sumergió en una piscina para convertirse en "hija legítima de Dios".

La ceremonia de bautizo de Michelle Carvalho

Michelle publicó un video y varias postales del ritual, donde todos visten de blanco y la toman de las manos mientras le preguntan si "acepta a Jesucristo como su único salvador".

Tras responder afirmativamente, la exchica reality rompe en llanto y se hunde completamente en las aguas de la piscina, visiblemente emocionada.

Instagram @mrs_carvalho

"Cada día intento ser una mejor persona, rodearme de amigos que caminan en mi misma dirección de amor, alegría y conciencia espiritual", escribió la influencer en TikTok e Instagram.

"Jamás seré perfecta, cometí errores y probablemente siga ocurriendo. Quiero aprender y ser mejor, y en los momentos más bajos, cuando sienta soledad, mi fe me acompaña y junto a ella, Dios está conmigo, en las buenas y en las malas, así como también con ustedes" concluyó su profundo mensaje.

@mrs_carvalho2 A mis 32 años decidí bautizarme nuevamente. Estar más cerca de Dios y la fé trae paz y calma a mi vida. Cada día intento ser una mejor persona, rodearme de amigos que caminan en mi misma dirección de amor, alegría y conciencia espiritual ❤️ Jamás seré perfecta, cometí errores y probablemente siga ocurriendo, quiero aprender y ser mejor, y en los momentos más bajos, cuando sienta soledad, mi fé me acompaña y junto a ella, Dios está conmigo, en las buenas y en las malas, así como también con ustedes 🤍 ♬ sonido original - Michelle Carvalho

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