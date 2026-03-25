Michelle Carvalho recuerda sus inicios en el modelaje y no puede contener lágrimas: "Decidí no ser perfecta"

25 mar. 2026 - 11:20 hrs.

Michelle Carvalho ha tenido varios días de reflexión personal, luego de ver una serie documental que relata la cruda vida de aquellas personas que participan en un influyente reality show de moda en Estados Unidos.

Ella, al sentirse identificada por estar en el mundo del modelaje desde su infancia, no fue capaz de contener las lágrimas “de inicio a fin”.

Los duros recuerdos de Michelle Carvalho

La influencer recordó sus inicios en la industria, pero con ello aparecieron en su memoria duras situaciones que la marcaron desde antes de su adolescencia.

Instagram: @mrs_carvalho

“Desde los 13 años pasé por experiencias iguales o similares a esas chicas, que literal sentía que estaba viendo una recopilación de hechos de mi vida”, manifestó.

La brasileña ahora se siente agradecida de “haber puesto límites y haber tomado el control" de su vida.

“Podría haber llegado a ser una súper modelo, pero decidí no ser perfecta, equivocarme, cometer errores, aprender de ellos, vivir como un ser humano normal, con una vida cotidiana, con problemas como cualquier otro y con alegrías que realmente valen la pena vivir”, relató.

Sus seguidores dieron muestras de apoyo en la sección de comentarios: “Orgullosa debes de sentirte por haber pasado por todo eso y hoy en día reinventarte. Porque no todas logran hacerlo”; “Resiliencia, trabajo, guerrera, fuerza, humildad; eso te describe mi Michu, bendiciones”; “Eres y serás por siempre una top model, eso nadie te lo quita, tu elegancia es irresistible”.

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