Vaporoso y asimétrico: Los detalles del romántico vestido de Michelle Carvalho en un matrimonio de día
El estilo de Michelle Carvalho se caracteriza por no solo ser vanguardista y en ocasiones atrevido, sino también por tener ese toque de elegancia y feminidad que nunca pasa desapercibido.
La modelo demostró esto durante su asistencia a un matrimonio de día. Para la ocasión, optó por lucir un favorecedor vestido marrón, un color atemporal y lleno de calidez.
El romántico vestido de Michelle Carvalho en un matrimonio
“Día soleado y perfecto para celebrar”, escribió Michelle Carvalho en una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotos en las que presume su look, rodeada de un verdoso jardín.
El vestido, confeccionado en una tela ligera y semitraslúcida, presenta un diseño asimétrico con volantes en diagonal que aportan movimiento y delicadeza. De escote bardot y mangas largas, la prenda equilibra sensualidad con romanticismo.
Este atuendo lo complementó con sandalias bajas, una cartera negra de cadena dorada y un collar del mismo tono. Su estilismo, resaltado por labios rojos y un peinado recogido con mechón suelto, reafirmó su estilo sofisticado y natural.
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