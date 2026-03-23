Vaporoso y asimétrico: Los detalles del romántico vestido de Michelle Carvalho en un matrimonio de día

23 mar. 2026 - 14:30 hrs.

El estilo de Michelle Carvalho se caracteriza por no solo ser vanguardista y en ocasiones atrevido, sino también por tener ese toque de elegancia y feminidad que nunca pasa desapercibido.

La modelo demostró esto durante su asistencia a un matrimonio de día. Para la ocasión, optó por lucir un favorecedor vestido marrón, un color atemporal y lleno de calidez.

El romántico vestido de Michelle Carvalho en un matrimonio

“Día soleado y perfecto para celebrar”, escribió Michelle Carvalho en una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotos en las que presume su look, rodeada de un verdoso jardín.

Instagram @mrs_carvalho

El vestido, confeccionado en una tela ligera y semitraslúcida, presenta un diseño asimétrico con volantes en diagonal que aportan movimiento y delicadeza. De escote bardot y mangas largas, la prenda equilibra sensualidad con romanticismo.

Este atuendo lo complementó con sandalias bajas, una cartera negra de cadena dorada y un collar del mismo tono. Su estilismo, resaltado por labios rojos y un peinado recogido con mechón suelto, reafirmó su estilo sofisticado y natural.

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