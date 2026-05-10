"Si esta chaqueta hablara": El especial vínculo de Kel Calderón con esta prenda que conserva desde hace 7 años

10 may. 2026 - 20:00 hrs.

Existen prendas que perduran con el paso de los años y se ganan un espacio en la lista de favoritos gracias a su calidad y diseño atemporal. Para Kel Calderón, una de estas piezas es su vieja chaqueta estilo rockera.

En su Instagram, la influencer compartió un video en el que habló sobre el momento en que adquirió esta chaqueta y lo especial que es para ella.

La chaqueta especial de Kel Calderón

En su video, la hija de Raquel Argandoña lució una chaqueta de cuero negra, con detalles en blanco, aplicaciones metálicas y un estilo rockero que nunca pasa de moda y permite armar looks muy versátiles.

Instagram @k3lcalderon

Según Kel, esta prenda la adquirió hace unos 7 u 8 años, cuando aún estaba en la universidad. "De hecho, el año pasado la usé para una campaña muy importante para mí", indicó.

"Si esta chaqueta hablara", comentó con humor la abogada, en referencia al hecho de que la pieza fue testigo de muchas de sus vivencias.

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