"Amarte": Mauricio Pinilla presume su romance con la modelo y exreina de belleza Paula Henríquez

01 jul. 2026 - 11:50 hrs.

A inicios de mayo Gissella Gallardo confirmó el quiebre de su matrimonio con Mauricio Pinilla, tras mas de 20 años de relación y tres hijos en común. Menos de dos meses después, el exfutbolista presume su romance con su nueva pareja, Paula Henríquez.

Tanto Pinilla como la modelo de 30 años compartieron en sus historias de Instagram algunas imágenes con las que oficializan su relación.

Las imágenes de Mauricio Pinilla y su nueva polola

Mauricio Pinilla y Paula Henríquez parecen estarla pasando muy bien en esta etapa de su pololeo. En un video publicado por la modelo se los ve cantar juntos a bordo de un auto, una escena en la que el exjugador de fútbol provoca las risas de su pareja con la intensidad e histrionismo de su interpretación.

Instagram @pinigol9 @pauhenriquezv

Por su parte, el comentarista deportivo publicó varias postales en las que incluso le "declaró su amor" a la exmiss. En una de ellas, reposa su cabeza sobre el hombro de la modelo. En otra, la abraza y le da un tierno beso en la mejlla.

Por último, compartió una foto artística de Henríquez con la palabra "amarte" y un emoji de corazón.

Instagram @pinigol9

¿Quién es Paula Henríquez?

Paula Henríquez es modelo y exreina de belleza, representó a Chile en el Miss Grand 2023, fue Reina Hispanoamericana Chile 2021 y además, Miss Universo Santiago 2019.

En su perfil de Instagram se aprecian postales de sus desfiles en pasarelas de moda y su participación como jurado en algunos certámenes de belleza.

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