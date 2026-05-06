"Ya no me puedo seguir haciendo cargo": Gissella Gallardo ahonda en su quiebre con Mauricio Pinilla

06 may. 2026 - 12:30 hrs.

Gissella Gallardo se sinceró respecto al quiebre con Mauricio Pinilla, tras una historia de idas y venidas con el exdelantero de la Selección Chilena.

"Estamos separados hace tiempo. Estoy soltera", reveló la comentarista de espectáculos en un programa de Canal 13 sobre su relación.

Gissella Gallardo se sincera sobre su nuevo quiebre con Pinilla

Cabe recordar que el matrimonio se alejó en 2022, momento en el que Pinilla tuvo un breve romance con Gala Caldirola, y en 2025 se dieron una nueva oportunidad debido al frágil momento del exfutbolista producto de sus adicciones.

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"Hicimos todo y más. No resultó nomás. A veces hay que soltar. (...) Mi último acto de amor fue acompañarlo en su enfermedad", reveló Gallardo.

En este sentido, indicó que "ya no me puedo seguir haciendo cargo. Lo quise lo más que pude, pero hoy Mauricio tiene 42 años, sabe lo que quiere y lo que no, y yo también sé lo que quiero y ya no quería seguir con él".

Los cambios en la vida de Gissella Gallardo

Fue en febrero pasado, en una de las últimas recaídas de "Pinigol", que se gestó el quiebre definitivo. Pese a que pasaron un tiempo viviendo bajo el mismo techo, hace poco más de un mes que él se trasladó a un departamento cerca de la casa familiar.

La prensa rosa indica que Gallardo está conociendo al empresario José Alfredo Rivas y si bien ella negó una relación, sí lo calificó como un hombre "guapo, amoroso, caballero", mientras que manifestó "disfrutar de la soltería".

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