"Tengo un nudito en la garganta": Cote Quintanilla logra sold out en su primer concierto en el Movistar Arena

06 may. 2026 - 11:25 hrs.

María José Quintanilla agotó en solo horas su primer concierto en el Movistar Arena, a realizarse el próximo domingo 4 de octubre.

Debido a este arrollador éxito, la cantante y animadora de Mega hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que manifestó su agradecimiento a todos sus "parientes", cariñoso nombre con el que se refiere a sus fans.

"Tengo un nudito en la garganta. Me siento como esa niña de 'Zíngara', tomada de la mano de Banana... pero ahora adulta, y tomada de la mano de ustedes. ¡Gracias de corazón por hacer de este camino una aventura junto a tantos parientes!", expresó.

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El anhelo de María José Quintanilla

De la misma manera, en sus historias de la misma red social subió algunos registros en los que no pudo ocultar su alegría.

"¡Parientes, lo hicimos! Somos sold out (entradas agotadas). Reventamos el Movistar Arena, ustedes lo hicieron posible. Gracias por siempre hacerme creer que todo es posible, pero de la mano de mis parientes. Estoy muy feliz y muy agradecida", comentó Coté.

"Creo que me faltan palabras para describir cómo me siento en este momento. (...) Lograron sorprenderme de una manera que jamás esperé, pero que sí anhelé mucho", agregó sobre el concierto que corona la celebración de sus 25 años de carrera.

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